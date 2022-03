La salsera peruana Brunella Torpoco tuvo que renunciar a sus sueños y anunció este viernes 18 de marzo su retiro de los escenarios debido a los atentados que vienen sufriendo su familia.

La joven de 23 años tomó esta difícil decisión luego que los exteriores de la casa de su madre en Chacaritas, Callao fue atentada por unos presuntos delincuentes que le están pidiendo cupos.

Luego de anunciar su alejamiento de la vida musical, la “Salsera ronquita del Callao”, que se encuentra realizando una gira por Estados Unidos, reveló como se encuentra tras los hechos.

“Yo estoy bien, pero mi familia asustada, y ya tomé una decisión: retirarme de la música”, se lee en el mensaje de Brunella Torpoco.

“Hoy haré mi comunicado, y nada... apartarme de este mal camino. Sí, solo voy a terminar de trabajar las fechas pactadas que tengo, porque ya me dieron adelanto y no tengo para devolver. Termino mis fechas pactadas y me retiro”, reveló para un reportero de “Magaly TV, La Firme”.

