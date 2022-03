La influencer Lesly Castillo reveló detalles inéditos de su matrimonio con el empresario minero Albert Motta, con quien tiene dos pequeñas hijas: Charlotte y Chiara Evangelinee.

En conversación con diario Trome, la futura postulante a la alcaldía de Sabandía, Arequipa, aseguró que está muy enamorada de su esposo y no se considera una persona interesada.

“Mi esposo y yo tenemos 6 años de relación y aquí no hay un tema de conveniencia porque ya me hubiera separado a los 2 años de casada, ya tuviera mi pensión y todo su dinero; me casé porque amo a mi esposo”, expresó.

Asimismo, Lesly Castillo descartó que haya firmado un acuerdo prenupcial con bienes separados ya que su pareja confía plenamente en ella: “Yo no firmé nada de bienes separados, él confió plenamente en mí. Además, jamás he pensado en quitarle algo, pienso que las cosas llegan a tu vida porque te las mereces”, precisó.

Al ser consultada por la relación con la familia de su esposo en relación a que ella formó parte de la farándula por mucho tiempo, Lesly manifestó: “Con mi suegro me llevo muy bien porque fui sincera desde el inicio. El pasado no se puede borrar, si en algún momento me equivoqué o hice una estupidez, o la gente tuvo una mala imagen de mí, entonces trato de que me conozcas para que te cambie esa percepción”.

