Este miércoles 23 de marzo, las ‘ratujas’ de Instarándula captaron a la cantante criolla Lucía de la Cruz en un tragamonedas en el distrito de San Miguel.

“Aquí Lucía de la Cruz en las máquinas de San Miguel. Soy una ‘ratuja’”, señaló una seguidora de Samuel Suárez, quien reveló que unos de los pasatiempos de la interprete serían los juego de azar.

¿Qué le respondió Lucía de la Cruz a Samuel Suárez?

Ante ello, la cantante Lucía de la Cruz no quiso quedarse callada y le respondió en su cuenta de Facebook con todo al creador de “Instarándula”.

“Solo decirle a este sapo malo que mis momentos de relajo juego porque me gusta, y qué ch**** le importa a él o a ella. Prefiero estar jugando que fumando o ‘coquiándome’”, fue el mensaje de la criolla.

“Yo soy Lucía Magdalena de la Cruz y soy del Perú, señores, y nadie me va a decir lo que tengo o no tengo hacer ¿Ok? Estoy muy molesta ¿Saben por qué? Porque ese no era mi perfil sino otro lado. Soy ganadora, sapo malo”, agregó muy furiosa.

Fotos y Video: (Instarándula)

TE PUEDE INTERESAR