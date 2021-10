Rodrigo González se mostró indignado tras la reciente entrevista que tuvo con Monserrat Seminario. Y es que ayer, en plena transmisión EN VIVO del programa ’Amor y Fuego’, la esposa de Pablo Villanueva ‘Melcochita’ arremetió contra ‘Peluchín’, cuando él recordó la prueba de ADN que se hizo el cómico para confirmar su paternidad.

Rodrigo, además, enfureció contra un medio de prensa que señaló que “habían trapeado el piso” con él.

“Nadie trapeó el piso, la señora piensa que puede tapar su pública realidad y pasado. Ni su esposo la defendió y fui yo quien la retiró del enlace para evitar hacerle pasar un mal rato a Melcochita”, escribió en su cuenta de Facebook.

Como se recuerda, Monserrat le gritó a Rodrigo que se calle y lo tildó de “tarado”.

“Tarado es quien cree que puede burlarse de una persona adjudicándole una paternidad que no le corresponde con total impunidad. Nuestro show se encargó de desenmascararla en su momento y eso es algo que no se puede borrar. Si la señora se ofende es su problema no el mío”, comentó.

Esposa de Melcochita enfurece con Rodrigo González

Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, pasó por un bochornoso momento cuando entrevistaba a la esposa de Pablo Villanueva ‘Melcochita’, Monserrat Seminario, quien hablaba de sus tres hijas.

“¿12, 11 y 8 ya? Me acuerdo que nosotros hicimos la prueba de ADN”, dijo el popular Peluchín, provocando la ira de la esposa del cantante.

“Cállate la boca que están al costado mis hijas... no seas tarado (...) si vas a hablar, habla con razón, no con tonteras”; arremetió Monserrat.

