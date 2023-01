Fuertes declaraciones. Hussein Villanueva, uno de los hijos Melcochita, decidió romper su silencio luego que apareciera en el programa de Andrea Llosa para contar que necesitaba sacar de prisión a uno de sus nietos.

Y es que el hombre lamentó completamente que su padre se presentara en el programa y se jacte de mencionar que se encarga económicamente de todos sus hijos, cuando en realidad la historia sería otra.

“Nunca me ha ayudado. En tres ocasiones le pedí y me las negó. Es más, hace un par de años me compré un carro y mi papá salió con su broma de ‘yo le compré el carro al manganzón’”, comenzó diciendo para Trome.

“De chiquito me acercaba a abrazarlo y él siempre me empujaba, no quería. Luego se fue a Estados Unidos, regresó después de un tiempo para llevarse a mi hermana y mi mamá le dijo ‘también te lo llevas a él’ y por eso fue a Estados Unidos”, agregó.

En ese sentido, Hussein también confesó que Melcochita vivió duros momentos en su infancia, cuando a los 13 años su padre lo abandonó en Estados Unidos.

“Cuando tenía 13 años y mi papá se separó del compromiso que tenía en Estados Unidos y que me criaba, entonces me dijo en la calle ‘toma 40 dólares, me tengo que ir, tú ya ves qué haces’ y se fue con otra mujer”, finalizó.

