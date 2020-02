La exbailarina Evelyn Vela sorprendió al público al hacer fuerte revelación que involucraría un tema legal entre su amiga Melissa Klug y la cantante salsera Yahaira Plasencia.

Y es que tras las recientes declaraciones que hizo la ‘Reina del Totó’ respecto al deseo de poder conocer y compartir con los menores hijos de Jefferson Farfán, la ‘Blanca de Chucuito’ salió al frente a defender a sus pequeños por verse involucrados en temas de la farándula.

Los conductores de “Valgame” hicieron hincapié en que sabían que Melissa se pronunciaría frente a las palabras de la intérprete de “Cobarde”, y no se equivocaron.

“Te cuento algo, he hablado con Melissa y ella me ha dicho que esa señorita no tiene ninguna autoridad moral para hablar de sus hijos y que espere su carta notarial muy pronto”, reveló la ‘Reina del Sur’.

A lo que Karla Tarazona le preguntó exactamente por qué sería la carta notarial y la mejor amiga de Melissa respondió fuerte y claro.

“Está promocionando, a parte de la película, su videoclip y siempre los menciona a los niños, ellos son menores de edad”, dijo molesta Evelyn Vela.

TE PUEDE INTERESAR