Melissa Klug se encuentra viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida sentimental al lado del futbolista Jesús Barco. Y es que la chalaca reconoció que no es para nada celosa, ya que los años le han enseñado a dejar atrás las relaciones tóxicas.

“Estoy en la etapa más linda de mi edad. Estoy feliz. Gracias a Dios todos en mi familia están con salud que es lo más importante en estos tiempos”, comenzó diciendo.

“Creo que el hombre si te quiere engañar, te engaña. No es que tengas que marcar territorio siendo una FBI (...) Para qué tener una relación tóxica si puedes llevar una vida tranquila durmiendo en paz, recostándote sobre tu almohada sin tener que pensar dónde estará, qué estará haciendo, con quién, eso es horrible”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Blanca de Chucuito’ no quiso comparar sus relaciones pasadas con la que ahora tiene con el futbolista, pero sí destacó que con él se siente mucho más estable emocionalmente.

“No voy a comparar con las relaciones que he tenido, solo puedo decir que esta es una relación sana, basada en el respeto y la confianza. Es algo bonito lo que estoy viviendo y que quisiera seguir viviendo, estoy tranquila, me encuentro feliz, me da estabilidad emocional”, finalizó diciendo a Trome.

