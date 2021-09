Magaly Medina mostró imágenes del detrás de cámaras de la participación de Melissa Klug en JB en ATV. En estas, la ‘blanca de Chucuito’ habría intentado ocultar su anillo de compromiso.

Durante el programa “Magaly TV La firme” del viernes 24 de septiembre, Magaly Medina cuestionó que Melissa Klug no muestre su anillo de compromiso:

“No sé por qué no le quiere mostrar a las cámaras el anillo. Yo no sé por qué, tiene miedo de que la vayamos a tasar, que vayamos a llevarlo a un joyero, lo tasemos y realmente no cueste los 50 mil soles que ella dice que se gastó su novio Jesús Barco”, señaló Magaly Medina.

La ‘urraca’ deslizó que Melissa Klug no se sentiría feliz con la joya: “Yo no sé si a ella no le gusta mucho su anillito o si el anillito que tiene varias piedritas alrededor son puras piedritas chiquitas. Ella de pronto no se siente feliz con el anillo”.

“Pero ¿por qué vas a esconder un anillo? Está bien si es chiquito, si no vale los 50 mil, no importa, al pobre le costó 5 mil soles, 8 mil soles, pero es su anillito, la voluntad de querer casarse contigo es lo que vale. Sé romántica, Melissa, yo no lo soy, pero bueno...”, cuestionó Magaly Medina.

