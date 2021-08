Melissa Klug, de 37 años edad, acudió a una clínica especializada para hacerse unos ‘retoquitos’ y mejorar su apariencia física. Sin embargó, cientos de usuarios quedaron impactados por cómo se veía la empresaria sin una gota de maquillaje.

Resulta que una clínica compartió hoy, 3 de agosto, el video de cómo le aplicaban botox (toxina botulínica) en el rostro a la actual pareja de Jesús Barco, a fin de disimular las arrugas. Sin embargo, según informó el portal de espectáculos “Instarándula”, las imágenes alborotaron las redes, por lo que la clínica se vio obligada a borrar el video de su cuenta de TikTok.

En el clip de video se muestra de cerca el rostro de la expareja de Jefferson Farfán, donde se aprecian algunas línea de expresión. La influencer luce tranquila mientras le aplican las inyecciones.

Melissa Klug y sus arreglitos

¿Qué le pasó a Melisa Klug?

Melissa Klug vive uno de los momentos más felices de su vida junto al futbolista del club Carlos A. Manucci, Jesús Barco, de 24 años de edad.

El pasado 19 de julio, el jugador la sorprendió con una romántica velada. Jesús Barco había decorado la habitación del hotel que ambos compartían con rosas rojas en todo el piso, cama, jacuzzi. Asimismo, encima del velador había una fuente llena de frutas, chocolates y globos rojos con la dedicatoria de “Te amo”.

“You are my most desired destination, I would choose you a thousand times. (Eres mi destino más deseado, te elegiría mil veces…) ¡Eres increíble!, amo cada detalle, te amo

