Melissa Klug sorprendió a propios y extraños al revelar como va su relación con Jefferson Farfán y se animo a confesar que en unos años podrían hacer un viaje familiar.

“¿Melissa y ustedes no han hecho como algunas parejas, que dicen: ‘Por el bien de nuestros hijos, pese a que estamos separados, vamos a ir de vacaciones los 4? ¿No lo has pensado?”, le preguntó entre risas la conductora de Magaly TV: La Firme.

“No, no lo hemos pensado, no lo hemos imaginado, y no creo que ese llegue a suceder... Podría darse, de aquí en muchos años quizá”, manifestó la influencer.

La empresario también habló por primera vez de su nuevo amorío con el futbolista Jesús Barco. “¡Me tocó! Estoy disfrutando de algo nuevo y estoy disfrutando. Estoy feliz, contenta y en paz”, finalizo.

