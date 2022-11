Melissa Klug envió un fuerte misil en su cuenta de Instagram que estaría dirigido a la pareja de Samahara Lobatón Klug , el popular ‘Youna’. Como se sabe, la ‘chalaca’ ha tenido varias controversias con el joven, debido a que no aprueba la relación con su hija.

La popular ‘blanca de Chucuito’ lanzó un polémico mensaje en sus historias de Instagram, por lo que los usuarios consideran que va dirigido al padre de su nieta, Jonathan Horna Feijoo.

“A mi no me gusta sacar nada en cara, pero algún día me gustaría contar muchas cosas solo para que sepan lo malagradecidas que pueden llegar a ser algunas personas y luego tener el descaro de hacerse las víctimas” , se lee en el post.

Melissa Klug lanza polémico mensaje

Qué dijo Melissa Klug sobre la ‘separación’ de Samahara y Youna

Melissa Klug opinó sobre la breve ruptura de su hija Samahara Lobatón con Youna. Como se recuerda, el pasado 22 de octubre, el joven anunció en sus redes sociales que su relación sentimental con Samahara “no da para más” .

Sin embargo, a las pocas horas se retractó y dijo que se trató de “una broma”. Melissa Klug opinó sobre la situación: “ Yo no sé qué es lo que pueda estar atravesando o pasando por ellos, ella me ha dicho que todo está bien, son adolescentes. Seguramente, lo han querido llevar a la chacota. Cómo será, la verdad, es la vida de Samahara” .

