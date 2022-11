A una semana de haber recuperado su libertad, el cantante John Kelvin lanzó el primer videoclip con el que pretende reincorporarse a la música. A través de sus historias de Instagram, el cumbiambero compartió un extracto de su video promocional.

Hasta el momento, el artista no ha dado la cara tras abandonar el penal de Lurigancho, donde pasó más de 15 meses, sentenciado por violencia física contra su esposa Dalia Durán . Cabe indicar que John Kelvin iba a ofrecer una conferencia de prensa el pasado 31 de octubre, pero al final se desanimó.

“ Yo nací en el Callao, en un barrio picante, al ritmo de Héctor Lavoe y Franklie Ruiz, dos maestros que acompañaban mis días y así descubrí mi primer gran amor, la salsa. Con los años, la vida me presentó a mi segundo amor, la cumbia, que me abro las puertas del éxito. Hoy puedo decir que tengo el corazón dividido y llevo en mi sangre lo mejor de dos mundos, los dos ritmos que hacen bailar la letra. Soy salsa, soy cumbia, soy John Kelvin ”, se le escucha al inicio del video.

¿Qué dijo Dalia Durán en El Gran Show tras liberación de John Kelvin?

La noche del sábado 29 de octubre de 2022, Dalia Durán regresó a ‘El gran show’ para contar su verdad tras la liberación de su agresor John Kelvin. La cubana se mostró indignada y no pudo controlar su impotencia.

“Lamentablemente las leyes en el país son así. Si tengo que enfrentarme a ti, lo voy a hacer. No te tengo miedo”, dijo

La madre de cinco pequeños consideró que el cantante no ha cambiado tras permanecer más de un año encerrado y señaló que no está listo para reinsertarse a la sociedad. “Nadie mejor que yo lo conoce. He vivido 13 años con él. Por eso, puedo decir con total claridad que no ha cambiado”.

