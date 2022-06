Se las cantó todas. Melissa Klug estuvo como invitada especial en el canal de Youtube de Edson Dávila, donde sorprendió al confesar la actual relación familiar que mantiene con Youna, pareja de su hija Samahara Lobatón.

Y es que la chalaca aseguró que hasta el momento no se da una larga y madura conversación en privado con el padre de su nieta Xianna, a quien hasta el momento no considera como parte de su familia.

“No sé, tendría que conversar con él en privado y solucionar temas pasados. Las mamás nunca nos equivocamos (...) Hay disculpas qué pedir de por medio”, comenzó diciendo bastante seria.

“Tendría que haber una conversación, un perdón, bueno, perdón no, porque eso se le pide a Dios, unas disculpas... Un montón de cosas para conversar. Yo sé la clase de hija que tengo, sé quién es. Han habido muchas cosas ahí, él no ha entrado bien a mi familia. Ella ha hecho su familia, pero él no ha entrado a mi familia”, finalizó diciendo la popular ‘Blanca de Chucuito’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO