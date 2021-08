Melissa Klug le confesó a Cuto Guadalupe cómo le conquistó su actual pareja, Jesús Barco. Lo hizo en la sección “La fe de Cuto” en Trome.

La “Blanca de Chucuito”, Melissa Klug, reveló que la conquista de Jesús Barco no fue de manera tradicional. “Con ninguna de las dos cosas, ni con flores ni con chocolate, eso vino después”.

Melissa Klug aseguró que lo que más le cautivó de Jesús Barco fueron sus valores. “Con su forma de ver. Eso es lo primero en que yo me fijo. La esencia, los valores, tú sabes que eso es lo primero en que yo me fijo”.

Un curioso Cuto Guadalupe también le preguntó como le llama el futbolista. “Mi amor, mi reina, mi cielo, mi vida, ni todo”.

Melissa Klug también contó que le gusta cuidar su relación, sin embargo, por ser persona pública comparte algunas cosas. “Yo trato de cuidarla bastante. Igual es público, no se puede ocultar y además me gusta compartir mi felicidad con los que me siguen, por eso me siguen”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Rebeca Escribens reemplazará a Natalie Vértiz en “Estás en Todas” cuando dé a luz | VIDEO

TE PUEDE INTERESAR