La exvedette Mariella Zanetti, de 51 años edad, alarmó a todos en el set de ‘En Boca de Todos’ al desmayarse en plena transmisión en vivo del programa que se transmite por América TV. La conductora dio detalles de su estado de salud y cuál es su situación actualmente.

Mariella Zanetti que dentro del programa empezó a sentirme mareada y le pidió a sus compañeros que la agarren, pues ya presentía que se iba a desvanecer.

“Es la primera vez que me pasa. Dentro del programa empecé a sentirme mareada y les dije a los chicos: ‘Agárrenme, porque siento que me voy a caer’. Yo me he estado aguantando para que se vayan a corte”, contó a Trome.

Dijo, además, que tras el corte comercial y fuera del set, volvió a desmayarse, pero que el equipo de producción la atendió inmediatamente.

“Me desmayé dos veces, una en vivo y nuevamente cuando me recuperé fuera de cámaras”, precisó.

¿Por qué se desmayó Mariella Zanetti?

Según ha informado, ella ha estado atravesando una semana difícil, más las preocupaciones por el hecho de que su hija Yamillé Ode está de viaje por Estados Unidos.

“Yo creo que esto debe al estrés de la semana, por el tema de que mi hija se ha ido de viaje, también no comí bien en la mañana, ni tomé desayuno (...) Creo que esto ha sido ha sido producto de un cúmulo de emociones de varios días”, sostuvo.

