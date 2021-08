Yamillé Ode, hija de Mariella Zanetti y Farid Ode, anunció que abandonó el Perú y su destino aún es desconocido. La joven de 18 años, quien alcanzó la mayoría de edad en marzo de este año, reveló a sus seguidores que es la primera vez que viaja sola.

“Es la primera vez que voy a viajar sola, encima son dos escalas las que voy a tomar, si fuera directo estaría más tranquila, pero no”; comentó en su cuenta de Instagram.

Cabe indicar que la hija de la exvedette no ha precisado a qué país está viajando y ni tampoco los motivos de su salida al extranjero. Mariella Zanetti tampoco ha posteado alguna fotografía con su hija, despidiéndose de ella.

“Amigos, estoy tan nerviosa”, añadió.

Le daba vergüenza que su madre haya sido vedette

En una edición pasada de ‘En Boca de Todos’, Yamilé Ode, abrió su corazón y dijo que cuando era pequeña sentía vergüenza del trabajo de vedette que desempeñaba su madre, Mariella Zanetti.

“Al principio me daba un poco de vergüenza eso, pero luego entendí que es un trabajo como cualquier otro. Gracias a eso mi mamá salió adelante”, comentó en el programa ‘En Boca de Todos’. “A mí también me decía ‘ella va a ser igualita a su madre’ (...) Hasta quinto de primaria no tenía ni un solo amigo”, comentó.

