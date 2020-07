La empresaria Melissa Klug contó por fin qué hay entre ella y el joven futbolista de 23 años de Universitario de Deportes de nombre, Jesús Barco.

Melissa Klug confesó que lo conoce desde hace mucho tiempo y que él es de su mismo barrio: de Chucuito, Callao.

“Tenemos muchos amigos, es de mi barrio, de Chucuito. Él no es una persona ajena en mi vida. Hay mucha confianza, sus imágenes hablan por si sola. Ahí no se ve nada, solo hay una simple amistad y siempre me verán”, dijo Melissa Klug ante las preguntas de Magaly Medina en “Magaly TV La Firma”.

Melissa Klug agregó que hay mucho confianza entre ambos, pero no quiso responder si una confianza que les permita tener una relación sentimental. “Nos conocemos de hace muchos años, él no es ajeno a mi vida. Simplemente es un amigo”.

La chalaca no quiso opinar por qué Jesús Barco usa la camioneta que está al nombre de su menor hija, pues es un tema entre ellos. “El chico está guapo, eso no se le puede quitar”, agregó Melissa Klug.

Melissa Klug revela lo que hay entre ella y joven futbolista-OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

¿Macarena Vélez y Alejandra Baigorria ya no son amigas tras ampay con Said Palao?

¿Macarena Vélez y Alejandra Baigorria ya no son amigas tras ampay con Said Palao?-OJO

TE PUEDE INTERESAR