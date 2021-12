Melissa Klug se refirió a la reconciliación de su hija Samahara Lobatón con Youna, su pareja. Ella se mostró un poco incómoda con las preguntas, pero trató de ser escueta.

Para Melissa Klug, su ojo como madre no se equivoca, pero evitó decir si Samahara Lobatón se estaría equivocando.

“No es un fastidio a las parejas, pero tengo ojo de madre y no me voy a equivocar nunca. Ellos son grandes y deciden con quién estar. Yo voy a estar solo para aconsejarla”.

Seguidamente agrego: “Es la vida de ella. Yo no lo elegí como pareja, no lo elegí como el padre de su hija. Si ella por ahí quiere intentar luchar por su familia, es decisión de ella. No soy nadie para meterme”.

De igual manera, Melissa Klug dejó sentado que ella siempre estará para su hija Samahara Lobatón, así se equivoque. “Yo deseo que mi hija sea muy feliz y si ella es feliz, yo también lo voy a estar. Por Xianna también”.

Finalmente agregó: “Y si se vuelve a equivocar, quién no se equivoca”.

