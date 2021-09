La ‘Blanca de Chucuito’ Melissa Klug se pronunció por primera vez luego de su romántica pedida de mano. La influencer reveló como se sintió cuando su pareja Jesús Barco le pidió matrimonio.

La empresaria chalaca confirmó que todo fue planeado entre Jesús y sus hijos. “Ellos (mis hijos y mi familia) fueron los más emocionados y los cómplices de esta hermosa sorpresa”, reveló muy emocionada al diario Trome.

“Es la primera vez que me piden de esa manera es algo tan emocionante, tan mágico”, añadió.

NO LE HACE CASO A LAS CRÍTICAS

Por otro lado, Melissa Klug también aprovechó para enviarle un contundente mensaje a sus críticos, quiénes vienen cuestionando la diferencia de edad entre ella y su pareja

“Imagínate, estamos en el 2021. La diferencia de edades ni cosquillas nos hace, allá la gente sufridita (haters) que la pasan mal. Me hace feliz que las personas que me aman y me estiman, celebren conmigo el resto no cuenta para mí”, indicó en referido medio.

FECHA DE LA BODA

La guapa Melissa no quiso dar muchos detalles de su futura boda, pero sí lo que representaba para ella ese anillo: “No hay fecha, pero eso sí no seré la eterna novia ja, ja, ja. Está a la medida para mí, es hermoso...” sentenció.

