Melissa Lobaton Klug, de 19 años de edad, se animó a abrir su caja de preguntas en Instagram para resolver las dudas de sus seguidores. La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón fue consultada por sus ganas de tener bebés en algún momento de su vida.

La joven respondió con otra pregunta: “¿cuál es la edad perfecta según ustedes?”. Aunque recibió decenas de respuestas, Lobatón Klug compartió lo que le dijo su mamá, la popular ‘blanca de chucuito’.

“40, después de que ya te viviste el mundo”, le sugirió Melissa Klug a su hija .“Mi mamá se pasó que me pone a los 40 jajajaja”, respondió la influencer, sorprendida por el consejo de su madre.

De otro lado, Melissa Lobatón Klug dijo que ya tiene los nombres de sus eventuales hijos, pero prefirió no compartirlos con sus seguidores. “Quiero guardarlos, ambos nombres no son tan comunes”, sostuvo en una historia de Instagram.

Quién es el novio de Melissa Lobaton Klug

Melissa Lobatón Klug tiene una relación sentimental con el futbolista Rodrigo Ruiz. “Si ella es feliz, yo también lo seré”, ha opinado Melissa Klug sobre la pareja de su hija.

Melissa Klug no considera a Youna, novio de Samahara, parte de su familia

Melissa Klug estuvo como invitada especial en el canal de Youtube de Edson Dávila, y confesó cuál es la actual relación familiar que mantiene con Youna, pareja de su hija Samahara Lobatón.

“Tendría que haber una conversación, un perdón, bueno, perdón no, porque eso se le pide a Dios, unas disculpas... Un montón de cosas para conversar. Yo sé la clase de hija que tengo, sé quién es. Han habido muchas cosas ahí, él no ha entrado bien a mi familia. Ella ha hecho su familia, pero él no ha entrado a mi familia”, finalizó diciendo la popular ‘Blanca de Chucuito’.

