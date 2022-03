“¿Postularías a Miss Perú La Pre?”, preguntó un usuario a Melissa Lobatón Klug; sin embargo, la influencer contó que, aunque ya tiene experiencia en el modelaje, no sería una participante de un certamen de belleza, pues sería atacada y, si llegase a ganar, todos pondrían en duda el resultado: “Siento que no podría concursar en un concurso de belleza porque, si es que llegaría a ganar o no, siento que me atacarían nada más porque me dirían ‘tú solamente has ganado por tu mamá’ o por cosas así”. Incluso, Melissa puso como ejemplo a Kyara Villanella, Alondra Huárac y Gaela Barraza, quienes han sido duramente criticadas por ser hijas de personas conocidas: “Imagínense, las niñitas que están atacando, cómo me van a atacar a mí”, comentó. Fuente: Instagram @melissa_lobatonklug