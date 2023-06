Tras ver a Melissa Paredes y Ale Venturo juntas cuando la empresaria terminó su relación con Rodrigo Cuba, las cámaras de los programas de espectáculos decidieron entrevistar a la novia del ‘Activador’ y ella reveló unas cuantas cosas sobre el drama que vivía el Gato con la madre de su segunda hija y esto no le gustó nada al futbolista.

Según contó Melissa Paredes, ella no buscó meterse en el problema que tienen el Gato Cuba con Ale Venturo, pero la situación le trajo recuerdos: “Ni siquiera yo la busqué a Ale Venturo. Uno quiere ayudar a otras personas basado en su experiencia. Si yo quisiera limpiar mi imagen como se dice ni siquiera me metería en esto, porque obviamente esto arrastra un montón de cosas del pasado, que como te digo, para mí ha sido un shock volver ¿Cómo un dejavu, no?”.

Al ‘Gato’ Cuba no le gustó nada que Melissa Paredes mencione que dejó sin cama a Ale Venturo y le increpó por meterse y este sería el detonante para que la exmodelo decida no meter más su cuchara: “Sí pero hay mochilas que uno decide qué cargar y qué no. Sobretodo y yo esta al menos no, no la pienso volver a traer, a cargar que ya si la gente quiere hablar es su problema”.

TE PUEDE INTERESAR