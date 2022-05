La actriz Melissa Paredes admitió que quiere pasar los cinco días de escolaridad de la semana con su hija pese a que negó querer variar la tenencia compartida que actualmente tiene con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

En diálogo con América hoy, inicilamente negó que haya pedido los cinco días de escolaridad, pero luego explicó que su hija debe tener un horario como tienen otros niños junto a sus madres: “Eso no es verdad y lo que yo dije explícitamente fue: los cinco días de escolaridad me gustaría, dije, que M** tenga un régimen como todos los niños del Perú que están con sus madres, que se levantan, desayunan, hacen todo lo que la mamá dice porque toda la vida ha sido así en casa. Sí, es verdad, yo trabajaba y todo el tiempo estaba ‘Rodrigo, ya la bañaste, Rodrigo esto, Rodrigo el otro’. Una mujer se encarga de toda la casa”.

“¿Tú lo que quieres es que de lunes a viernes esté en el hogar materno y que Rodrigo venga a verla?”, preguntó Ethel Pozo. Esta vez, Melissa Paredes explicó que quería tener a su hija en los días de escolaridad. Por su parte, Rodrigo Cuba podría ir a recogerla en las tardes cuando él desee y también los fines de semana, que son los días que él trabaja.

“Te voy a explicar lo que yo dije en la conciliación literal para que luego no salgan a decir lo que han salido a decir. Entonces yo dije me gustaría que tenga su horario, todo claro, y Rodrigo puede venir a verla todo el día si quiere, puede sacarla, llevársela a su casa ‘oye Meli, paso por ella a comerme un helado, la voy a sacar a, no sé pues, al cine, a jugar a los juegos con la otra niñita, lo que sea, a lo que él quiera puede sacarla. Y encima tener los fines de semana con ella, y si no pudiera los fines de semana, se le cambia por otros dos días”, manifestó.

Asimismo, Melissa Paredes explicó cuál era la otra propuesta que dio su abogado: “Después de que yo expuse lo que yo quería, mi abogado, para conciliar, le dijo que se divida la escolaridad, es decir, dos días y medio / dos días y medio (...) y un fin de semana cada uno intercalado”.

“Rechazó todo, los dos pedidos”, confirmó Melissa Paredes.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR