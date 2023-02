Melissa Paredes sorprendió a propios y extraños al no quedarse callada y dejar entrever que procedería legalmente contra Magaly Medina, luego que la calificara como “la máxima sacavueltera y bataclana del Perú”. Asimismo, la modelo también la demandaría por haber atacado a su pareja, Anthony Aranda, tildándolo como “muerto de hambre”.

En ese sentido, la conductora de ‘Préndete’ aseguró que no le desea el mal a nadie, pero lamentablemente en esta vida todo se paga. “Lo que hizo conmigo no solo ahora. El año pasado me dio por nueve meses en su programa, porque los he contado, poniéndome adjetivos calificativos, denigrándome como mujer. ¿Por qué tanto odio contra mí?, ¿Acaso no merezco ser feliz?”, comenzó diciendo.

“Ni siquiera me duele, pero sigue jod... Criticando a Anthony porque es bailarín, a mí porque voy a un club pituco, ya esto es personal (...) Crees que después de todo lo que pasé el año pasado y que gracias a esa mujer me quitaran lo más sagrado que tengo, ¿me puede afectar algo?”, agregó para Trome.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Melissa le recordó a la popular ‘Urraca’ que fue a prisión por el caso de Paolo Guerrero, el cual sería mucho “menor” que su posible demanda.

“ T iempo al tiempo, no solo por lo de ayer. Mi abogado está trabajando, quisimos darle una oportunidad, pero nada, y por cosas menores se fue presa, que no se olvide . No le deseo el mal a nadie, pero lamentablemente en esta vida todo se paga. En fin, esta mujer es tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero”, sentenció.

