La exconductora Melissa Paredes volvió a referirse al tema de su separación de Rodrigo Cuba e insistió en que estaba separada del popular ‘Gato’ cuando empezó a salir con el bailarín Anthony Aranda.

Esta vez, compartió una serie de videos en Instagram Stories, donde también mencionó al proceso legal que pronto iniciaría contra el padre de su hija para variar la tenencia compartida. Según Melissa Paredes, esta decisión la tomó porque la anterior conciliación no le permite pasar días de escolaridad con su hija.

En ese sentido, Melissa Paredes contó por qué firmó la conciliación anterior si no estaba de acuerdo con los días que iba a pasar con su hija: “Yo no me sentía bien anímicamente, no me sentía fuerte, no me sentía bien. Muchos también dicen por qué firmé esa conciliación”.

“Porque la presión mediática era muy fuerte, porque las opiniones hacia mi persona, como mujer, eran muy fuertes, porque yo no me sentía bien”, explicó Melissa Paredes, quien hasta se atrevió a aconsejar a las personas que están pasando por procesos de separación.

“Y esta es una recomendación que les doy a todas las personas que están pasando por algo parecido a lo que me pasó o un proceso de separación ya sea de otra forma o lo que sea, no firmen jamás una conciliación en un estado emocional que no es estable, es lo peor que les puede pasar, es lo peor que pueden hacer y no se los recomiendo para nada”, manifestó.

“Eso quería decírselos primero como experiencia propia porque a veces uno por querer salir del problema, por decir ‘ya, terminemos con esto rápido’, cometemos tremendo error al firmar algo que quizás nosotros no queremos y no somos conscientes de lo que queremos”, añadió.

Fuente: Instagram @melissapareds

