Rodrigo González no se calló nada y se refirió a las disputas que vienen teniendo Melissa Paredes con Rodrigo Cuba. Y es que el conductor opinó sobre un reciente post que hizo la modelo en sus redes sociales, donde deja de lado los dimes y diretes, para mostrar un detalle romántico que habría tenido Anthony Aranda.

Para el conductor de “Amor y Fuego”, este detalle que compartió la modelo en su cuenta oficial de Instagram, no serían más que un propio regalo de expresentadora de ‘América Hoy’. “No sé si ella se mandó flores, pero ¿Cuánto le habrá salido? Está lindo el ramo, ¿Cuánto te habrán costado? Pásame el dato, cuánto pagaste”, comenzó diciendo.

“Me han llegado las flores, todavía no quiero ver de quién son... Hace una historia cuando no sabe quién se lo ha mandado, se hace la romántica... Tú te las has pedido, cariño”, agregó.

Por otra parte, el popular ‘Peluchín’ calificó de “fulano” a Anthony Aranda, tras ver la fotografía que éste tendría en la parte trasera de su celular, donde aparece junto a Melissa y a su pequeña hija, fruto de su matrimonio con Rodrigo Cuba.

