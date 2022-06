Jorge Cuba, el padre de Rodrigo Cuba, volvió a utilizar sus redes sociales para ‘meter su cuchara’ en el enfrentamiento legal con Melissa Paredes, quien está pidiendo una variación de la tenencia de su hija de 4 años.

El exviceministro del segundo gobierno de Alan García Pérez compartió en Instagram un video con las recientes opiniones de la psicóloga de América HOY, Lizbeth Cueva, quien ha sido cuestionada por su relación amical con Wilmer Arica, abogado de Melissa Paredes.

“Esta es la recomendación de psicóloga experta invitada por Programa América Hoy con respecto a conciliación del 11 noviembre del 2021. ¡Más claro ni el agua!”, escribió Jorge Cuba sobre la especialista, quien fue consultada sobre el pedido de Melissa de tener más días con su hija, pese a que firmó una conciliación con el ‘Gato’ Cuba como parte de su divorcio.

¿Qué dijo la psicóloga Lizbeth Cueva sobre los reclamos de Melissa Paredes?

En la edición del 26 de mayo, la psicóloga Lizbeth Cueva fue consultada por Ethel Pozo sobre la variación de la tenencia que exige la exesposa de Rodrigo Cuba, quien pide estar con su hija de lunes a viernes, dejando a la menor con su padre solos los fines de semana.

La psicóloga le dio un consejo a la modelo y le pidió que piense más en lo que es mejor para su hija:

“(Yo recomiendo) ahorita, dejar las cosas como están, asumir la decisión que asumieron en su momento, hacer que las cosas se calmen, que cada uno reflexione, que cada uno tome en cuenta sus errores, aciertos y desaciertos, buscar ayuda profesional como padres, mejorar el dialogo y la relación (...) me pongo en el lugar de los niños y es como si fueran unas ‘cosas’... este acuerdo de horas y díaas debe ser dialogado y conversado... ¿por qué lo hace? yo, la verdad, no entiendo, porque está primando de repente un rol de ego, de mujer, más que de madre, si me estás viendo Melissa te voy a pedir de corazón que pienses más en lo que es mejor para tu hija”.

