En medio de la controversia legal entre Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba por la tenencia de su menor hija de cuatro años, así como por los gastos de manutención, este 4 de noviembre se conocieron nuevos hechos que podrían perjudicar a la exconductora de ‘América Hoy’.

El programa ‘Amor y Fuego’, que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre, encontró a la nana (niñera) que cuida a la hija de Melissa y el futbolista. La trabajadora terminó revelando detalles pocos conocidos de la relación entre la modelo y el bailarín Anthony Aranda.

“¿Usted ha escuchado alguna llamada entre Melissa y Anthony?”, fue la pregunta que le hizo la reportera del programa de espectáculos.

La niñera contó que vio al exbailarín de ‘Reinas del Show’ en el departamento donde vivían juntos Melissa y Rodrigo, previo al ampay que sacó ‘Magaly TV La Firme’.

“Él vino acá, no puedo decir que la vi a ella muy entusiasmada, pero a él sí, muy que la miraba, que la observaba. Yo decía ‘este señor qué tiene, porqué la mira tanto, es una mujer casada’”, declaró la nana a ‘Amor y Fuego’.

La mujer también dijo que una vez encontró a Melissa hablando cariñosamente por teléfono con una persona que no era su esposo, el ‘gato’ Cuba’.

“(Ella decía) ‘Cariño, ¿qué éstas haciendo? ya quiero verte’. Yo le pregunté si estaba hablando con el señor Rodrigo y me respondió ‘¡no, no estoy hablando con él!’. Entonces yo me sorprendí”, reveló.

Las declaraciones completas se verán en la edición de hoy del 4 de noviembre, vía Willax TV.

