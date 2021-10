La actriz Melissa Paredes no estaría pasando por un buen momento tras el ampay protagonizado con el bailarín Anthony Aranda.

Luego de dos días de haber salido a la luz el ampay en el programa “Magaly TV La Firme”, Melissa Paredes compartió un sufrido mensaje referente a la tristeza.

“Se suave, no dejes que el mundo te endurezca, no dejes que el dolor te haga odiar, no dejes que la amargura le gane a tu ternura”, se lee en el mensaje compartió por la propia Melissa Paredes.

Melissa Paredes y su curioso comentario sobre el bailarín

Múltiples videos de parodia y de supuestas señales que anunciaban el fin del matrimonio con el ‘Gato’ Cuba, se volvieron virales y uno de ellos, no tan antiguo, podría ser una señal de ello.

El activador fue invitado al set de “América Hoy” en agosto, para conocerlo más y al saber su apodo del ‘el activador’, Janet Barboza preguntó: “Ethel Rocío Pozo, Melissa Paredes, como chicas que somos. ¿No les gustaría que Anthony (el activador), les active las mañanas?”. La primera en responder y afirmar fue Paredes.

