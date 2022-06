Mgaly Medina le pidió a Melissa Paredes que “asuma con dignidad” que cometió un error y le fue infiel a Rodrigo Cuba, cuando estaban casados y fue ampayada besando a Anthony Aranda.

La ‘Urraca’ también se burló de la respuesta de Melissa Paredes cuando le preguntaron por qué dijo que se sintió ‘presionada’ a firmar la conciliación, donde se divide la tenencia de su hija con el exfutbolista.

“¿Presionada por qué si no hubo infidelidad, supuestamente?”, le preguntaron a la actriz, a lo que ella señaló: “Presionada a que no me iban a dar el divorcio nunca”.

Magaly Medina la desmintió y comentó que tanto Rodrigo Cuba y Melissa Paredes le otorgaron un poder a sus respectivos abogados para que lleven los trámites del divorcio.

“¿Y qué hay de los poderes cruzados que le dieron los dos a sus abogados? (Rodrigo) Sí te iba a dar el divorcio así tú no quisieras, el divorcio se iba a dar sí o sí, según lo que me han explicado de los acuerdos que tomaron los abogados, de tener el poder si alguno de ellos (Rodrigo y Melissa) se resistiera o ya no quisiera seguir con el divorcio, o quisiera irse a un divorcio por causal y no lograran nada en la conciliación”.

Melissa Paredes responde a Magaly sobre su divorcio

Melissa Paredes estuvo atenta a los recientes comentarios de Magaly Medina en ‘Magaly TV La Firme’ y respondió en su cuenta de Instagram

“Los poderes cruzados fueron después de la firma de conciliación, OJO”, comentó, defendiendo su postura de que se sintió “presionada” cuando acordó la tenencia compartida con el ‘Gato’.





