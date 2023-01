El ingreso de la exconductora de ‘América Hoy’ al nuevo programa de ‘Panamericana’, sigue dando de qué hablar y esta vez por las declaraciones de Melissa Paredes, quien afirmó estar esperando el anillo de compromiso por parte de Anthony Aranda, más conocido como el ‘Activador’.

“Bueno, a mí en realidad el anillo sí me gustaría este año, sinceramente. Casarme todavía, sinceramente, pero sí un compromiso más serio, algo así sí me gustaría. Te espero hasta las doce del 31 de diciembre”, de esta forma, Melissa Paredes intentó demostrar que va en serio con el bailarín, pero solo para un compromiso por el momento, no para una boda.

Pese a que la modelo intenta dejar en claro su amor y estabilidad con Anthony Aranda, no falta quienes se burlan de ella y esta vez fue el turno de Andrés Hurtado, quien se rio en la cara de Melissa Paredes, quien afirmó que llegaría a vieja con el ‘Activador’, produciendo una peculiar reacción en el conductor de TV: “Te ríes porque que sabes que no”.

TE PUEDE INTERESAR