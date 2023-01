Cada vez es más notable la pancita de Ana Paula Consorte, quien llevaría al nuevo engreído de Paolo Guerrero y Doña Peta y pese a que ellos aún no lo han confirmado, la pareja fue sorprendida por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, en Perú, donde la brasileña conocería a la familia del ‘Depredador’.

El avance de ‘Amor y fuego’ para este lunes 16 de enero, se encargó de mostrar a la pareja en Perú, donde fueron abordados por los reporteros de Rodrigo González, quienes felicitaron a Paolo y Ana Paula por su nuevo bebé, sin obtener respuesta de ambos.

Las actitudes tóxicas de Paolo Guerrero, habrían sido motivo de conversación con el reportero que lo abordó, motivo por el que el futbolista resaltó que no le gusta que lo llamen de esa forma: “A mí no me llamen tóxico, me llamo Paolo”, teniendo antes de ello una extraña reacción al abrazar al reportero de Rodrigo González.

