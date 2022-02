Aunque su romance generó controversia en el farándula local, Melissa Paredes y Anthony Aranda hacen oídos sordos a las críticas y celebraron su primer ‘Día de San Valentín’ este 2022.

Con románticos mensajes, la pareja expresó sus más profundos sentimientos en redes sociales. Como se recuerda, Melissa y el bailarín ‘activador’ oficializaron su relación en diciembre del 2021, pero comenzaron a salir en setiembre, cuando la modelo seguía casada con el futbolista Rodrigo ‘Gato’Cuba.

Lo que más llamó la atención es que lo dos dieron un paso más y se gritan “te amo”, pese al poco tiempo de conocerse.

“Desde el día que decidí amarte sabía que iba a traer muchos contras a mi vida. Pero eso no me detuvo. Siempre he sido una fanática del amor. Siempre sigo mi instinto, y amarte es una de las cosas más lindas que tengo hoy en día. El mundo se podrá caer a pedazos pero si me estás sujetando la mano nada importa… te amo”, escribió en Instagram la exconductora de ‘América HOY’.

Melissa tiene bloqueado los comentarios de sus miles de seguidores - quienes seguro la iban a vapulear. Solo destaca el comentario del ‘activador’, Anthony Aranda, quien le devolvió el cumplido.

“Eres una mujer maravillosa y haces que todos los días a tu lado sonría como loco. Nunca dejó de ser duro pero nunca dejó de ser especial tampoco y cada vez más nos sentimos orgullosos de las decisiones que elegimos .Te amo mi amor y seguiremos pendientes para que esto que sentimos crezca siempre”, sostuvo.

