Paula Manzanal ha encendido la pradera con sus polémicas confesiones sobre el bailarín Anthony Aranda, quien habría pretendido tener un romance con ella antes de que lo intente con Melissa Paredes.

La modelo de 28 años de edad recordó cuando el bailarín ‘activador’ comenzó a hablar de ella frente a algún programa de televisión, hecho que le molestó. Todo ocurrió cuando ellos eran pareja de baile en el programa ‘Reinas del Show’, de Gisela Valcárcel.

“Comenzó a divulgarse dentro de la producción de que él quería algo conmigo. Y cuando comenzó a declarar sobre mi en algunos programas y yo me enfade un poco con él y le reclamé de que por qué lo hacía ‘si tú y yo no tenemos nada”, comentó en entrevista a Magaly TV La Firme’.

También reveló que, incluso, un día antes de que saliera el ampay con Melissa Paredes, el bailarín le mandó un cariñoso mensaje: “me dijo que yo siempre sería una persona especial”.

“Me buscó hasta una cierta fecha y después me bloqueó de todo”; agregó la modelo.

Rodrigo ‘Gato’ Cuba celaba a Melissa Paredes con Anthony Aranda

Paula Manzanal contó que ella se enteró por Anthony Aranda, su examigo, que Rodrigo Cuba celaba a su entonces esposa con el bailarín porque lo consideraba guapo.

“Lo que él (Anthony Aranda) me dijo es que el exesposo de Melissa (Paredes) siempre lo celaba. Me dijo ‘Meli me ha dicho, creo que me esta coqueteando, que su esposo la celaba conmigo porque soy el más guapo de todo el canal’”, dijo Paula en conversación con Medina.

