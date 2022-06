Melissa Paredes hizo una reveladora confesión sobre su exesposo Rodrigo Cuba en una picante entrevista con ‘Amor y Fuego’, de Rodrigo González y Gigi Mitre.

La modelo dejó entrever que el ‘Gato’ Cuba le habría sido infiel cuando estaban casados. Y es que la actriz insistía en que el futbolista sabía que le gustaba el bailarín Anthony Aranda.

Melissa Paredes reveló que el Gato Cuba salía a unas parrilladas con sus amigos, llegaba ebrio y vomitando a la casa, cuando vivían juntos.

“Él iba a sus parrillas y que no lo hayan ampayado es otra cosa (...) yo no puedo decir eso (que me era infiel) porque el señor me demandaría”, comentó.

“Nosotros ya estábamos separados, yo podía hacer lo que quería y él también. Una vez, a mi casa, llegó ebrio y vomitando en el baño, estaba en lo suyo y no tenía yo por qué reclamarle nada”, contó Melissa Paredes en el tiempo que ellos ya estaban separados pero vivían juntos.

“Él es el santo (...) ni me le acercaba, porque no teníamos nada nosotros en contacto, mi cama era gigante y yo dormía en un lado y él en el otro, y mi hija en el medio, toda la vida hemos dormido así”, agregó.

Melissa Paredes hace fuerte revelación

