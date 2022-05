Melissa Paredes arremetió con todo en sus redes sociales una día después de que no llegara a un acuerdo de conciliación con Rodrigo Cuba, su exesposo y padre de su hija de 4 años de edad.

La modelo contestó tras las declaraciones de la abogada del futbolista Lady Peña en el programa ‘Magaly TV La Firme’, quien resaltó que Melissa podría pedir - más adelante - una pensión de alimentos, si el ‘Gato’ Cuba accede a una variación de la tenencia de su hija.

“Al pasar más días (la señora con su hija) obviamente hay más necesidades y va a tener mayores gastos”, comentó la letrada.

¿Qué respondió Melissa Paredes?

Aunque la exconductora de ‘América HOY’ borró a los pocos minutos su publicación en Instagram, el programa ‘Amor y Fuego’ difundió lo que escribió Melissa Paredes.

“Viendo las malas intenciones de decir que solo busco dinero. Aquí les dejo este punto bien claro, donde que dice que no se variará lo de la pensión de alimentos, se mantendrá tal cual”, escribió la actriz sobre el documento de conciliación que envió a su expareja.

En el escrito se lee: “la recurrente no desea variar la tenencia compartida por una tenencia a su favor, sino tan solo los días y horas pactados”. Como se sabe, en un acuerdo firmado en noviembre del 2021, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba establecieron que se iban a dividir los gastos de su hija en partes iguales, 50% - 50%-

La abogada de Rodrigo Cuba estuvo también en Amor y Fuego, donde dijo no entender la petición de Melissa: “Si no es un tema económico, es un tema de que no quiere que el padre tenga una relación con su hija”.

