No la pasó nada bien. Rodrigo Cuba confesó a detalle qué fue lo que pasó el día del ampay y lo incómodo que se sintió al ver que todos lo observaban y él sin saber qué estaba pasando, hasta que recibió la llamada de alerta de Melissa Paredes.

El futbolista se explayó, “como si hubiera estado guardando todo” según Magaly y contó que el día en que grabaron el ampay, él se encontraba entrenando y no se encontró con su exesposa por casualidad, luego se fue a casa a bañar y acostar a su hija, quien durmió sin que llegue su mamá, ya que esa noche Melissa llegó a casa muy tarde.

El día en el que Magaly reveló el adelanto de su ampay, Rodrigo Cuba no lo vio, pero recibió una llamada de Melissa, quien le dijo, “oye, ha salido un ampay”, dejando sin entender al futbolista, quien solo atinó a preguntarle “de quién”, para recibir una fría respuesta por parte de su exesposa, “de mí pues”.

Ese día Rodrigo tenía que llevar a una fiesta a su hija y en el lugar estaban algunos amigos del ‘Gato’, quienes lo miraron de forma extraña, hasta que uno de sus mejores amigos le preguntó cómo estaba, para luego darse cuenta del anuncio de Melissa en su Instagram, donde señalaba que su relación había terminado mucho antes, dejando anonadado al futbolista.

Al llegar a casa, Melissa pretendía que el ‘Gato’ vaya a dormir a otra cama, pero él no accedió, ya que él “no cometió el error”, además le recordó que ya había sacrificado su bienestar porque ella tenía covid y añadió: “No me parece y ya entendí por qué tu contagio”, debido a que el ‘Activador’ también salió contagiado.

Johanna dice que espera que el conductor nuevo le diga todo lo que le decía antes

