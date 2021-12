La actriz Melissa Paredes sorprendió a propios y extraños al aparecer en el programa “Mujeres al mando” este miércoles 22 de diciembre. Se trata de la competencia directa del programa “América hoy”, donde Melissa trabajaba.

El motivo de la entrevista fue mostrar su nuevo departamento a los televidentes. Melissa Paredes se mostró muy feliz al abrir las puertas de su casa para el mencionado programa:

“Esta es mi casita, se las presento ya que muchos quieren conocerla, es nueva ¿no? Nuevecita, de estreno, aquí está mi casa para todos ustedes”, dijo Melissa Paredes.

Asimismo, Melissa Paredes aprovechó para lanzar una ‘chiquita’ contra su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Ella aseguró que siempre quiso tener una casa rosada, pero nunca pudo hacerlo porque a sus parejas no les gustaba.

“Mi sueño fue siempre cuando yo decía cuando me mudaba sola supuestamente o cuando iba a tener mi casa de familia, yo decía quiero mi decoración rosada. Nunca pude tenerla, obvio, es que siempre cuando hay un hombre presente es como el rosado ‘ag’ ¿no? Como que no hay forma, te dicen, y bueno, ahora mi sueño hecho realidad, tengo mi casa rosa, mis sillas son rosadas, mis muebles también, mis cojines, mi árbol rosado. Y Mía feliz, pues, esta es una casa de mujercitas”, manifestó.

“Al inicio, imagínate, no tenía comedor porque no llegaba, me mandé a hacer la mesa, veinte días se demoró”, contó Melissa Paredes sobre su nuevo hogar.

