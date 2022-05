Se encienden las alarmas. Melissa Paredes se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber pedido una nueva conciliación para variar la tenencia compartida de su menor hija con Rodrigo Cuba. Y es que ante ello, la psicóloga Lizbeth Cueva aseguró que la modelo estaría primando su papel como mujer, antes que el de madre.

“A mí me da cositas cuando escucho esto de días y horas, porque me pongo en el lugar de los niños y es como si fueran cosas de prestarse un rato al hijo y eso no debe ser. Ese acuerdo de horas y día debe ser conversando y dialogado, porque los niños necesitan esa tranquilidad y estabilidad de ver un buen diálogo entre los padres”, comenzó diciendo la especialista.

En ese sentido, Cueva le pidió a Melissa Paredes que vea qué es lo mejor para su hija Mía, quien se podría ver bastante afectada emocionalmente en toda la polémica que han generado, tanto ella, como el ‘Gato’ Cuba.

“¿Por qué lo hace? Yo la verdad no entiendo por qué esta primando ahí de repente un rol de ego de mujer, que de madre... Si me estás viendo Melissa, te voy a pedir de corazón que pienses más en lo que es mejor para tu hija”, agregó bastante sentida la terapeuta.

