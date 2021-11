El periodista Samuel Suárez hizo de las suyas en “Instarándula” e ironizó luego de ver el nombre “Melissa” en uno de los adornos navideños en el árbol del bailarín Anthony Aranda.

Samuel Suárez lanzó tremenda carcajada al dirigirse a Rodrigo “El Gato” Cuba y decirle que le había hecho justicia, “robando” los adornos del árbol de Anthony Aranda.

En “Instarándula”, Samuel Suárez mostró como pruebas dos adornos navideños, muy parecidos, aunque es obvio que no eran los mismo y todo se trataba de una broma, luego de que este pequeño detalle diera de que hablar en los portales web de los medios de comunicación.

“Gatito te he hecho justicia, entre a esa casa y me la pelé, me la bajé. Me trepé el árbol de dos metros y aquí está la prueba y para que veas que es verdad, me traje a la parejita, qué vergüenza”, dijo el periodista.

Adorno navideño

El periodista Samuel Suárez fue quien puso en evidencia al bailarín en su plataforma ‘Instarandula’. “En su árbol hay una bola con el nombre Melissa”, se lee en una de las historias.

Luego, el popular ‘Samu’, fiel a su estilo y sarcástico como siempre, comentó lo siguiente en otro clip que posteó.

“¿No ven que la Melissa debe estar afectada y todavía le quieren recordar el arbolito de Navidad?”, dijo Samuel entre risas.

