El programa “Amor y fuego” reveló que Flavia Laos y Patricio Parodi coincidieron en un conocido restobar ubicado en el distrito de Magdalena del Mar el pasado fin de semana.

Según el programa, Patricio Parodi, Hugo García y Diego Rodríguez, ex ‘saliente’ de Alessandra Fuller, fueron los primeros en llegar al lugar. Poco antes fueron captados tomando cervezas en la calle.

Poco después, el programa captó al ‘rey de los casinos’, Omar Macchi, y al Zorro Zupe en el mismo local. Posteriormente se vio a Flavia Laos ingresando junto a Alexandra Balarezo, expareja de Hugo García, y Lorena Celis, expareja de Diego Rodríguez.

El programa indicó que el encuentro entre Flavia Laos y Patricio Parodi fue “de película”, aunque la actriz y sus amigas solo compartieron stories juntas.

Se informó que Patricio Parodi y sus amigos salieron del lugar a la 1:16 a.m. y a los 15 minutos salió Omar Macchi y con todo su equipo de guardaespaldas. Poco después también se vio a Flavia Laos y a sus amigas retirarse del lugar.

En diálogo con “Amor y fuego”, Flavia Laos aseguró que no se encontró con Patricio Parodi, aunque sí le contaron que estaban en el mismo lugar: “No, no, no... ni siquiera lo he visto en la fiesta, pero sé que estaba ahí porque me contaron”.

La influencer confirmó que coincidió con el ‘rey de los casinos’, pero nunca se cruzó con Patricio Parodi: “Estuve con Omar, con unos amigos, con unas amigas también (...) Simplemente no nos cruzamos porque si me lo hubiera cruzado, lo hubiera saludado ¿no?”.

