La modelo Luciana Fuster sorprendió a propios y extraños al aclarar quiénes son sus amigas en el ámbito televisivo. Entre ellas no se encontró a Flavia Laos.

Y es que tras muchas críticas por los supuestos “códigos” de amistad, un usuario escribió en TikTok que las únicas amigas que Luciana Fuster tiene en televisión son Korina Rivadeneira, Alessandra Fuller, Carol Reali y Poly Ávila.

“Los que son fans de Lu saben que sus únicas amigas reales de la tv son Kori, Ale Fuller, Carol Reali y Poly, con las demás se lleva bien, pero no son amigas”, se lee en el comentario.

La publicación hubiera pasado desapercibida si no fuera por un importante detalle. Y es que Luciana Fuster aseguró que estas cuatro personas son las únicas a las que considera amigas en televisión.

“Toda la razón”, escribió Luciana Fuster junto a un emoji de corazón. De esta forma, la modelo aclararía que Flavia Laos no es su amiga.

Foto: captura TikTok Luciana Fuster

Flavia Laos arremetió contra Luciana Fuster

En el programa “Amor y fuego”, Flavia Laos lanzó un dardo contra Luciana Fuster por presuntamente ir a la fiesta de Patricio Parodi:

“Si es que ella fue, ya queda en la conciencia de cada uno lo que hace, la vida da muchas vueltas (...) no sé si han dicho si es Luciana o no, pero si fuera el caso, la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar. Yo creo que la vida da mil vueltas y no estaría bien hacer algo así”.

“Él la jalaba a la radio, la jalaba a la canal, sería raro que de la nada nazca algo, si te gusta alguien como que le echas lente hace tiempo. Me lo recontra negó, me dijo que nada que ver, que no hay forma”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

La historia de amor de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

TE PUEDE INTERESAR