La conductora Melissa Paredes se pronunció sobre las imágenes en las que aparece con Pancho Rodríguez y su hija en una playa del sur. En diálogo con el “Mujeres al mando”, aseguró que se encontraron casualmente en el lugar.

“Todo bien, lindo, me lo encontré en la playa, me lo encontré en el mar, ni siquiera en la playa, en la arena, no, me lo encontré en el mar. Yo estaba en el mar con mi hijita de la mano, bañándonos, y sale y era Pancho”, explicó Melissa Paredes.

La exesposa de Rodrigo ‘Gato’ Cuba confesó que se asustó mucho al ver el ‘ampay’, porque parecía que estaban agarrados de la mano; sin embargo, esto no ocurrió.

“Yo me asusté porque yo cuando vi la foto dije en qué momento yo le agarré la mano, qué cosa, hasta yo me asusté porque dije qué es esto, no te pases”, comentó la protagonista de ‘Ojitos Hechiceros’.

Incluso, Melissa Paredes contó que Pancho Rodríguez y ella hablaron del tema de la tenencia y aseguró que el chileno está saliendo con otra persona.

“También comparte una tenencia compartida, entonces estábamos hablando de esos temas que también son bonitos como papás que somos, aparte él también anda saliendo con alguien, anda feliz por la vida, claro”.

Cuando le preguntaron si se trataba de Yahaira Plasencia, Melissa Paredes respondió: “Creo que ya saben ¿no?”.

