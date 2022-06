Este sábado 25 de junio de 2022, Melissa Paredes contó que decidió sorprender a su pareja, el bailarín Anthony Aranda, tras cumplir 7 meses de relación.

“Este es el regalito que le hice yo por nuestros 7 meses a Anthony. Espero que le guste. ¿Han visto? Soy una buena novia”, dijo la exesposa de Rodrigo ‘Gato’ Cuba en Instagram Stories.

La actriz mostró la habitación de un hotel: “Me tocaba a mí ya que él ayer me engrió mucho. Y no solo eso, falta una cosita más, es un día de spa, pero aún no sabe”, indicó.

Asimismo, contó que se encontraba feliz porque había visto a su hija antes de celebrar su aniversario: “Hoy estoy muy feliz porque hoy vi un ratito a Mía, por más que sea un ratito, ya es como que me llena el corazón a mí porque fuimos al psicólogo, nos tocó cita con la psicóloga hoy, y me llené de energía de verla un ratito al menos, así que por eso estoy muy feliz, como notarán hoy estoy radiante”.

“Por más que sea un ratito, me conecto de energía y ya”, comentó.

Por su parte, Anthony Aranda también mostró el regalo de Melissa Paredes: “Ya tocaba unos días de relajo después de tanta chamba, así que nos lo merecemos”.

“¿Te gustó?”, le preguntó la actriz. “Me encanta”, respondió el bailarín.

