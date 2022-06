Tienen su apoyo incondicional. Celia Rodríguez, la madre de Melissa Paredes, no dudó en celebrar mediante sus redes sociales que su hija y Anthony Aranda hayan cumplido 7 meses de romance.

Y es que la exconductora de “América Hoy” decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un romántico mensaje al bailarín por ser su apoyo incondicional y demostrarle siempre tanto amor.

“Tu apoyo, tus abrazos, tus besos, tus maneras de alegrarme, de traerme comida cuando no podía ni tenía ganas de comer, de sacarme de la cama solo para hacer TikToks y distraerme, tus mil maneras de decirme aquí estoy a tu lado no te soltaré... Ufffff créeme que hoy lo valoro a mil. Y aunque quizá pensabas que no veía todo ese esfuerzo que hacías día a día para sacarme una sonrisa, créeme que si. Te amo bebe”, fue la descripción de una serie de fotografías que compartió en sus redes.

Frente a ello, su progenitora también reaccionó y los felicitó a ambos por seguir en pie en su relación, llenando de elogios al ‘Gatito Activador’. “De verdad que Anthony se ha portado súper. Me encanta verlos felices”, escribió.

