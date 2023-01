Se encienden las alarmas. La llegada de Melissa Paredes al programa “Préndete” por el aire de Panamericana TV, fue anunciada por todo lo alto, pues en un inicio se pensó que la modelo sumaría a las cifras del magazine matutino, pero ahora todo indicaría que la historia sería completamente distinta.

Cabe señalar que el espacio conducido por Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, fue renovado por un nuevo formato, poniendo a la modelo en reemplazo de Adriana Quevedo.

En ese sentido, el portal web de espectáculos “Instarándula”, fueron los encargados de compartir las cifras que estaría haciendo el espacio de Panamericana, quienes no llegarían al punto de rating.

“Mi amiga de Rating Show Perú acaba de hacer esta publicación que me sorprendió. ¿En serio tan bajo? Pero si hasta modelando las veo a Melissa y Karla. Chicos, yo si los veo en las mañanas por ratos. Yo soy uno de esos gatos que están ahí atentos. Ojalá hagan alguito para levantar”, escribió Samuel Suárez.

En ese sentido, el popular ‘Samu’ señaló que, en un principio, hasta él mismo creyó que poner a Melissa Paredes en la delantera de un programa de espectáculos, podría haber funcionado en cuanto a cifras.

“Cuando me enteré que Melissa iba a entrar, yo fui el primero en pensar que fue un gran acierto del productor encargado, ya que es polémica, bochinchera y el circo de peleas entre las conductoras podría funcionar, pero me equivoqué. Al parecer ni así Melissa se ponga a hablar del Gato y Ale, préndete no prende. Esperemos que piensen algo para reinventarse, sino funciona hay que mover mejor sus fichas”, agregó el comunicador.

