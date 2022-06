Totalmente enamorada. Melissa Paredes no dudó en utilizar sus redes sociales para mostrarse más que orgullosa de Anthony Aranda, quien recientemente estrenó un nuevo video donde aparece demostrando sus mejores pasos de baile, luego de haber estado lesionado por varios meses.

Mediante sus historias de Instagram, la exconductora de “América Hoy” compartió este video admirando la capacidad que tiene su novio al momento de bailar. “Demasiado bebé. Te amoooo”, escribió.

Al parecer la modelo dejó de lado por un momento las indirectas a su exesposo Rodrigo Cuba y hace caso omiso a las críticas por el problema legal que enfrenta contra él por la tenencia compartida de su pequeña hija.

Asimismo, Melissa dejó en claro que sus clips de TikTok no son ninguna indirecta para el papá de su hija, pero esto no terminó por convencer a los cibernautas, quienes no dudaron en arremeter contra ella.

Sin embargo todo no quedó ahí, ya que algunos usuarios, al ver la publicación enamoradiza que realizó la modelo sobre el bailarín, le recordaron las palabras despectivas (huev... y aprovechado) que habría tenido ella en su momento sobre Aranda, lo cual habría quedado evidenciado en los chats entre Melissa y Rodrigo Cuba.

