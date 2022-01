El bailarín Anthony Aranda por fin oficializó a Melissa Paredes con un sensual video que compartió de ambos y que encendió la temperatura en sus redes sociales. La actriz se pronunció sobre la bachata que bailó con el ‘activador’ y fue publicado este jueves en la noche.

“Me pone a bailar”, dijo Melissa Paredes en ‘Mujeres al Mando’ cuando le preguntaron por el tema.

Melissa Paredes indicó que el video fue grabado el pasado 7 de diciembre, es decir, cuando recién habían oficializado su relación.

“Ese video lo hemos grabado el 7 de diciembre y recién lo hemos subido. Antes no queríamos decir de la relación, no queríamos mostrarnos en redes, pero a pedido de todo el mundo que (nos dicen) ‘por qué no suben cosas, que por qué se ocultan’... y Anthony fue el que lo subió”, comentó.

Reveló que tiene varias fotos y videos con su enamorado, pero que aún no se anima a ponerlo en sus redes sociales.

“Que la gente pida que suba contenido con él es bonito, yo todavía no lo he hecho pero lo voy a hacer pronto”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR