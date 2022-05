¡Fuertes revelaciones! Melissa Paredes decidió romper su silencio y se comunicó con Samuel Suárez para “desenmascarar” a Rodrigo Cuba, quien en el programa de Magaly Medina aseguró que la modelo le pidió perdón y retomar su relación, luego de emitido el ampay con el bailarín Anthony Aranda.

El creador del portal web de espectáculos, “Instarándula”, confesó que la exconductora de “América Hoy” le envió 44 pantallazos de conversaciones con el futbolista, que según ella, se traería abajo la versión dada por el deportista.

Las conversaciones datan del 23 de octubre, dos días después de emitido el ampay en “Magaly TV, la firme”, se puede apreciar como Rodrigo y Melissa se quejan de lo insistente que son la prensa con ellos. Incluso la modelo le dice al futbolista que sea “fuerte” para afrontar la situación que se les viene.

R: Hasta el ingreso de la concentración vienen a jod...

M: Así son, así va a ser una semana más

R: Si, yo me imagino, me dijeron qué pienso del tema legal que vas a interponer

M: Se pasan. Yo cuando dije tema legal me refería a iniciar el divorcio

R: Si claro, me imagino. Yo fiel a mi estilo subí mi luna sin responder nada

M: Ayer también me dicen tantas cojud..., pero es parte de todo esto, somos personajes públicos. Me dicen que por qué no defiendo al otro huev..., que si no me importa, por qué no hablo nada de él. Yo dije que no iba a hablar más del tema

R: Si claro, está bien ¿Qué van a comer? Come por favor

M: Pollo al horno con puré, ojalá me entre. Tú come, tienes que jugar, tienes que estar fuerte. Yo sé que en estos momentos eso es difícil pero no imposible. Tienes que estar bien por Mía

