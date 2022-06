Sin pelos en la lengua. Desde que cumplió su mayoría de edad, Merly Morello se ha caracterizado por no quedarse callada y denunciar distintas situaciones de acoso sexual que sufre en sus redes sociales.

“Yo tengo redes desde los 13 años, entonces desde ahí tengo comentarios sobre mi cuerpo, sexualizándome... He llorado muchas veces, me he sentido sucia, porque la sociedad te enseña que tú eres la que atrae eso, que porque te vistes así, te expresas de una forma”, fue lo que dijo la joven actriz durante su entrevista con Christopher Gianotti.

Sin embargo, la joven influencer también denunció que su cuenta de TikTok está llena de comentarios de hombres que la señalan y ven como un objeto sexual, motivo por el que se siente bastante afectada.

“En TikTok hay personas que entretienen muchísimo, pero, lamentablemente, en mi cuenta los hombres me acosan, me ven como un objeto sexual. Es muy desagradable. Cuando era más pequeña me hacía mucho daño, pero felizmente ahora lo puedo controlar un poco”, manifestó para Trome.

